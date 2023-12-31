عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "2023.. دعم مصري راسخ للقضية الفلسطينية".

ومنذ بداية العام الجاري، لم تدخر القيادة المصرية جهدا ولم تترك طريقا إلا سلكته في سبيل دعم الشعب الفلسطيني ومحاولة العمل على استعادة حقوقه المسلوبة.

وفي السابع عشر من يناير استضافت القاهرة قمة ثلاثية بين مصر وفلسطين والأردن أكد خلالها قادة الدول الثلاث ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض حل الدولتين.

وفي خضم تصاعد وتيرة العنف والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، استضافت القاهرة في 12 فبراير مؤتمرا لدعم القدس بمقر جامعة الدول العربية وسط تمثيل عربي وإقليمي رفيع المستوى.

وعلى مدار أشهر متلاحقة شاركت مصر في عدة فعاليات وقمم في إطار مساعيها الدؤوبة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة ولإحياء جهود السلام بالمنطقة بالتوازي مع خطوات استكمال الحوار الفلسطيني لإنهاء الانقسام ولم شمل الفصائل الفلسطينية تحت مظلة واحدة وهو ما ظهر جليا في اجتماع الأمناء العامين للفصائل بمدينة العلمين في 30 يونيو 2023.

