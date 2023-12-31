خسائر فادحة.. تقرير أمريكي يثبت ضعف جيش الاحتلال وعجزه عن صد هجمات الفصائل الفلسطينية

استعرضت قناة "القاهرة الاخبارية" تقريرا بعنوان: "خسائر فادحة لجيش الاحتلال منذ الـ7 من أكتوبر تشغل وسائل الإعلام الأمريكية".

وقال التقرير، إن الخسائر الفادحة التي تكبدها جيش الاحتلال منذ الـ7 من أكتوبر لا زالت تشغل وسائل الاعلام الأمريكية خاصة في ظل الدعم العسكري والسياسي غير المحدود الذي تقدمه واشنطن الى تل أبيب على المستويات كافة.

واضاف التقرير، أن صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية نشرت تقريرا بعنوان أين كان الجيش الاسرائيلي يوم الـ 7 من أكتوبر، يكشف تفاصيلا وصفتها بالمسيرة والصادمة عن كواليس فشل اسرائيل في توقع وصب عملية طوفان الأقصى.

وأشار التقرير، الى أنه رغم مرور قرابة من ثلاثة أشهر على هجوم الفصائل الفلسطينية الا أن اسرائيل لا تزال في موضع المحاسبة عن الفوضى والارتباك اللذين أصابا مؤسساتها خلال الهجوم مؤكدا ان جيش الاحتلال فشل في مهمته الأساسية.

التقرير الأمريكي خلص الى أن الاحتلال لم يكن يملك الخطة للرد على أي هجوم كبير تنفذه الفصائل الفلسطينية على المواقع الاسرائيلية ، وما زاد الامر سوءا أنه وقع في فوضى كبيرة منذ بدء الهجوم حتى ان القرار الاول الذي خرج من وزارة الامن صدر بعد اكثر من ساعة من الهجوم .

وتابع التقرير، أن محلون عسكريون اعتبروا التقرير وثيقة جديدة تثبت ضعف الجيش الاسرائيلي ، واخفاقاته المستمرة خاصة ان وكالات الامن والجيش الاسرائيلية قبل الـ7 من اكتوبر اصدرت تقييمات متكررة بأن الفصائل ليست مهتمة وغير قادرة على تنفيذ أي هجوم ضد اسرائيل ،ومن نجاح التكتيكات التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية وزيادة خسائر جيش الاحتلال في غزة تصر حكومة نتنياهو على استكمال توغلها في القطاع لتحقيق أي انتصار يحفظ ماء وجهها سواء في الداخل او الخارج.