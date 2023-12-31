إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم 

أصيب 4 أشخاص بينهما طفلين، في حادث إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي أمام قرية الاخصاص بمركز سنورس، شمال محافظة الفيوم، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس، بورود بلاغٍ من شرطه النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي أمام قرية الاخصاص بدائرة المركز ووجود مصابين .

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص من بينهم طفلان، إثر انقلاب السيارة على جانبي الطريق، إثر انفجار الإطار الأمامي للسيارة نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق.



ونقلت سيارات الإسعاف المصابون الـ4 إلى مستشفى سنورس المركزي؛ لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وبحسب التقرير الطبي، تبين أنّ الإصابات تنوعت ما بين جروح قطعية وكسور وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وجميعهم يتلقون العلاج اللازم داخل مستشفى سنورس المركزي.

وتم تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة المختصه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.