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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الجيوش الفرنسي يتوجه إلى حاملة الطائرات (ديكسمود) لعلاج مصابي غزة

حاملة الطائرات ديكسمود
حاملة الطائرات ديكسمود
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يتوجه وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم /الأحد/ إلى متن حاملة الطائرات الهليكوبتر الفرنسية (ديكسمود) والتي رست عند ميناء العريش، حيث يتم علاج مصابي غزة.

ومنذ وصولها إلى ميناء العريش بمصر، في 27 نوفمبر الماضي، تستقبل حاملة طائرات الهليكوبتر الفرنسية مدنيين مصابين جراء القصف في قطاع غزة (ما بين 5 و20 مصابا في اليوم، وفقا لمصادر طبية).
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إن فرنسا هي القوة الغربية الأولى التي تقدم خدمات للرعاية الصحية بالقرب من قطاع غزة، مشيرة إلى أن معظم المدنيين الذين تم علاجهم يعانون من أمراض خطيرة.
وترسو "ديكسمود" على بعد نحو 50 كيلومترا من معبر رفح بين مصر وقطاع غزة. وتتضمن حاملة الطائرات التي تعمل كمستشفى غرفتي عمليات و40 سريرا وأكثر من 80 من مقدمي الرعاية وأجهزة المسح الضوئي والتحليل، حسبما أشار سيباستيان ليكورنو عندما وصلت "ديكسمود" إلى مصر.
 

ميناء العريش غزة ديكسمود