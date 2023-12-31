نائب: إعلان الحكومة عن إضافة 7 سلع استراتيجية جديدة تعكس مدى إحساسها بالمواطن البسيط

أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي عن 7 سلع وهي السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، كسلع استراتيجية تهم المواطن، تعكس مدى إحساس الدولة بالمواطن البسيط وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح سلطان في تصريحات صحفية له، أن هذه السلع تمس حياة المواطن البسيط، ولذلك تطبيق هذه السلع الاستراتيجية وتوفيرها على أرض الواقع يمثل أهمية كبرى أمام الدولة.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية لمراقبة وضبط الأسواق تستهدف الضرب بيد من حديد على التجار المستغلين والأسواق السوداء.

ولفت النائب محمد سلطان، إلى أن دور هذه اللجنة يتمثل في الحصول على جميع البيانات من المصانع حول كميات الإنتاج لكل سلعة من السلع، وتتابع مع المصانع بصورة أسبوعية حجم مستلزمات الإنتاج الموجودة، وهل هذا كاف لإنتاج الكميات المطلوبة.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لضمان وصول السلعة للمواطن بسعر مناسب، خاصةً في ضوء الظروف والمستجدات والأزمة الاقتصادية العالمية في جميع دول العالم ومن ضمنها مصر بطبيعة الحال .

يشار إلى أن أعلن رئيس الوزراء عدد من القرارات التي تم إصدارها اليوم، وذلك في إطار جهود الحكومة لمتابعة أسعار السلع الأساسية، موضحا أن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من المبادرات في هذا الشأن، وأن الحكومة على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع، مضيفا أن الدولة المصرية تدعم حالياً بصورة هائلة مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، فضلاً عن الدعم الذي يتم تقديمه بصورة مباشرة للسلع الأساسية بهدف عدم زيادة أسعارها، والحفاظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع، ولذلك قامت الحكومة خلال الشهور الماضية بعقد اجتماعات أسبوعية متواصلة مع كافة الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف، وأصحاب كبار المصانع التي تقوم بإنتاج هذه السلع .

وأضاف أنه في ظل ظهور بعض الأزمات في بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار