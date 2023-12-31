الإحصاء: 42.2٪ ارتفاع قيمه ما تم تنفيذه من طرق وكباري وأنفاق عام 2021/2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد، النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الاعمال العام لعام 2021 / 2022، حيث بلغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من عمليات بواسـطة شركات القطاع العـام / الأعمال العام 59.4 مليار جنيه عام 2021/2022مقابل 43.6 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 36.1٪

وبلغ إجمالي قيمة الطرق والكبــارى والانفـاق المنفذة 24.1 مليـار جنيه عام 2021/2022 مقـابل 17.0مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 42.2٪.

و بلغ إجمالى قيمه محطات وشبكات المياه المنفذة 4.7 مليار جنيه عام 2021/2022مقابل 4.3مليار جنيه عام 2020/2021بنسبة زيادة قدرها 8.7٪

وأشار الجهاز الي انه بلغ إجمـالى قيمة محطات وشبكات المجارى المنفذة 10.9 مليـار جنيه عام 2021/2022 مقابل 5.8 مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة قدرها 86.6٪

و بلغ إجمـالى قيمة محطات وشبكات الكهرباء المنفـــذة 1.2 مليارجنيــه عــام 2021/2022 مقابل 0.7مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة قدرها86.5 ٪

وبلغ أجمـالي قيمه المباني التعليمية المنفذة 1.2 مليار جنيه عام2021/2022مقابل1.0مليار جنيه عام 2020 /2021 بنسبة زيـاده قدرهـا 13.4 ٪ .

و بلغ إجمــالى قيمــة المباني السكنية المنفذه 2.0 مليار جنيه عام 2021/2022 مقــابل 3.4مليــار جنيــه عام202/2021 بنســبـــة انخفاض قدرهــا 41.6٪