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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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الإحصاء: 42.2٪ ارتفاع قيمه ما تم تنفيذه من طرق وكباري وأنفاق عام 2021/2022

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أصدر الجهاز  المركزي للتعبئة العامة  والإحصاء اليوم الاحد،  النشرة  السنوية لإحصاء  التشييد والبناء لشركات القطاع  العام/ الاعمال العام لعام 2021 / 2022، حيث بلغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من عمليات بواسـطة شركات القطاع العـام / الأعمال العام 59.4 مليار جنيه عام 2021/2022مقابل  43.6 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة  قدرها 36.1٪     
وبلغ إجمالي قيمة الطرق والكبــارى والانفـاق المنفذة 24.1 مليـار جنيه عام 2021/2022 مقـابل 17.0مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة  قدرها 42.2٪.
و بلغ إجمالى قيمه محطات وشبكات المياه المنفذة 4.7 مليار جنيه عام 2021/2022مقابل 4.3مليار جنيه عام 2020/2021بنسبة زيادة قدرها 8.7٪
وأشار الجهاز الي انه بلغ إجمـالى قيمة محطات وشبكات المجارى المنفذة 10.9 مليـار جنيه عام 2021/2022  مقابل 5.8 مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة   قدرها 86.6٪
و بلغ إجمـالى قيمة محطات وشبكات الكهرباء المنفـــذة 1.2 مليارجنيــه عــام 2021/2022  مقابل 0.7مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة   قدرها86.5 ٪ 
وبلغ أجمـالي قيمه المباني التعليمية المنفذة 1.2  مليار جنيه عام2021/2022مقابل1.0مليار جنيه عام 2020 /2021 بنسبة زيـاده قدرهـا 13.4 ٪ .

و بلغ إجمــالى قيمــة المباني السكنية المنفذه 2.0 مليار جنيه عام 2021/2022 مقــابل  3.4مليــار جنيــه عام202/2021 بنســبـــة انخفاض  قدرهــا 41.6٪

الاحصاء ارتفاع اليوم التشييد والبناء