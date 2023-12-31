تمريض القناة تعلن فتح باب القبول لبرنامج الماجستير المهني في إدارة المستشفيات

أعلن قسم إدارة التمريض بكلية التمريض جامعة قناة السويس عن فتح باب القبول للتسجيل ببرنامج الماجستير المهني في إدارة المستشفيات.

حيث أوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن البرنامج يعد أول ماجستير مهني في إدارة المستشفيات، تقدمه كلية تمريض على مستوى الجامعات المصرية. مشيرا إلى أن الدراسة به تسير بنظام التعليم الهجين ( أونلاين وحضوري ).



واضاف رئيس الجامعة أن مدة الدراسة بالبرنامج ثلاثة فصول دراسية، مدة كل فصل ١٥ أسبوع بواقع ( ١٥ ساعة معتمدة لكل فصل ) بالإضافة إلى مشروع بحثي ( ١٦ ساعة معتمدة ).



وأوضح مندور أن برنامج إدارة المستشفيات يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة في إدارة المستشفيات.



كما يهدف إلى إكساب المشاركين المهارات الإدارية و القيادية، في ضوء احتياجات سوق العمل المتلاحقة .

و تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة لعلم الاقتصاد و الاقتصاد الصحي بالمنشآت الصحية.

من جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن موعد التقدم للالتحاق بالبرنامج خلال شهر يناير 2024، في حين أن موعد بدء الدراسة هو أول شهر فبراير 2024

كما أوضح نائب رئيس الجامعة أن الفئة المستهدفة من البرنامج هي خريجو كليات المهن الصحية ( كلية التمريض - كلية الطب البشري - كلية الصيدلة - كلية طب جراحة الفم والأسنان - كلية العلاج الطبيعي).

ويستهدف أيضا مدراء المستشفيات والمراكز الصحية و العاملين بها،

بالإضافة إلى المهتمين بتحسين الخدمات الصحية، و العاملين في مجال تسويق الخدمات الصحية.

وصرحت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض أن شروط القيد و الالتحاق بالبرنامج المهني في إدارة المستشفيات هي :

١- أن يكون الطالب حاصلا على إحدى الدرجات العلمية الآتية ( درجة بكالوريوس في علوم التمريض ، الطب البشري ، طب الفم والاسنان ، الصيدلة ، العلاج الطبيعي ، العلوم الصحية، من إحدى الجامعات المعترف بها بالمجلس الأعلى للجامعات)

٢- يجوز التسجيل للماجستير المهني للحاصلين حتى تقدير جيد في البكالوريوس أو في مادة التخصص.

٣- أن يستوفي الطالب شروط القبول/ المفاضلة في القسم العلمي، و أن يحصل على موافقة مجلس القسم المختص و مجلس الكلية.

٤- أن يستوفي الطالب المستندات و النماذج المطلوبة إداريا.

٥- لا يعتبر الطالب مقيدا أو مسجلا في اي مقرر إلا بعد سداد الرسوم الدراسية.

٦- القيد و التسجيل شرط لكي يسمح للطالب بالحضور، و احتساب المقررات الدراسية.