استاذ علوم سياسية: فشل إسرائيل مخابراتيا وعسكريا في 7 أكتوبر يثير علامة استفهام كبيرة

قال الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية، إنّ فشل إسرائيل مخابراتيا وعسكريا في 7 أكتوبر يثير علامة استفهام كبيرة، موضحًا: "المحللون السياسيون يقولون إن هذا الفشل عجيب وغريب ومثير للجدل".

وأضاف الخطيب، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي محمد عبيد: "هم يقولون إذا كان هناك فشلا مخابراتيا فلماذا كان هناك فشلا عسكريا أيضا، فإسرائيل ليست دولة كبيرة، لكنها دولة صغيرة، وكل مواطنيها جنودها ويحصلون على الخدمة الإجبارية، وهذا لامجتمع معسكر بدرجة كبيرة".

وتابع، أن دولة الاحتلال بها لجان تحقيق وشفافية لمعرفة أسباب ما يحدث، ولكن بسبب أجواء الحرب يتم تأجيل المحاسبة إلى نهاية الحرب، ولكن الفشل يبقى مثيرا للجدل بالنسبة إلى دولة مخابراتية واستثنائية في التجسس على الداخل في دولة الاحتلال وخارجها، وبخاصة أنها حكمت غزة لفترة طويلة وعدد كبير من سكان القطاع يعملون في إسرائيل.

