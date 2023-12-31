الجيش الأمريكي يعلن إسقاط صاروخين حوثيين في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، إسقاط صاروخين باليستيين حوثيين في البحر الأحمر.

من ناحية أخرى، عاودت سفن شركة "سي أم آ سي جي أم" الفرنسية عبور البحر الأحمر، بينما تعتزم "ميرسك" الدنماركية القيام بالخطوة ذاتها، وفق ما أعلنت شركتا الشحن الأربعاء، بعد تعليق ذلك جراء هجمات الحوثيين في اليمن على خلفية الحرب في غزة.

وقالت الشركة الفرنسية إن "بعض السفن عبرت البحر الأحمر، وإنها تعتزم "أن نزيد بشكل تدريجي عبور سفننا عبر قناة السويس"، وذلك في رسالة الى زبائنها بحسب وكالة “فرانس برس”.

ولم تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل "لأسباب أمنية".

من جهتها، أكدت "ميرسك" في بيان أنها تعتزم "استئناف الملاحة في البحر الأحمر في اتجاه الشرق كما الغرب"، مشيرة الى أن السفن ستعاود استخدام هذا الممر البحري "في أسرع وقت ممكن".