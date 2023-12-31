النائبة حنان عمار: اقتراح مصر يؤكد جهودها المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن المبادرة المصرية لإنهاء الصراع في غزة، والتي تتضمن ثلاث مراحل، تأتي تجسيدًا لجهود مصر المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي بصفتها الداعم الأول للقضية الفلسطينية وشعبها منذ سنوات طويلة.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن المقترح المصري يهدف إلى تقريب وجهات النظر لوقف العدوان على غزة، مع تأكيد أهمية ضمان عودة الرهائن والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، خاصة في ظل الدور الدبلوماسي لمصر في حل الأزمة بشكل احترافي واستماعها بانفتاح لجميع الأطراف المعنية.

وأوضحت أن مبادرة مصر لوقف إطلاق النار جاءت بعد التواصل مع جميع الأطراف المعنية، وتتضمن ثلاث مراحل: وقف القتال بشكل قابل للتمديد، وتبادل الإفراج عن المحتجزين من الطرفين، ومن ثم وقف إطلاق النار في جميع مناطق القطاع مع تيسير حركة المواطنين وتعزيز إدخال المساعدات الإنسانية، والتفاوض حول المحتجزين من الطرفين تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار.

وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن المراحل الثلاث تستهدف بشكل رئيسي وقف إطلاق النار، مما يسهم في حماية حياة الفلسطينيين، وينهي المعاناة الإنسانية والصحية في غزة، خاصةً للفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لدور مصر البارز على الصعيدين الدبلوماسي والإنساني في قضية فلسطين.

واختتمت النائبة قائلة: "مصر تواصل جهودها لجمع الدعم الدولي لحل الأزمة في ظل الوضع الصحي والإنساني الصعب في الأراضي الفلسطينية"، لافتة إلى دور الرئيس السيسي في قيادة جهود دبلوماسية متقدمة لتحقيق وقف إطلاق النار والبحث عن حل دائم للصراع، بما يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني ويحمي الاستقرار الإقليمي والدولي.