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الأحد 31 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي جراء المعارك الدائرة في قطاع غزة.

من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الحكومة وافقت على التناوب بين وزيري الخارجية إيلي كوهين والطاقة والبنية التحتية يسرائيل كاتس.

وبموجب الاتفاق على التناوب سيتم تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية، وكوهين وزير الطاقة والبنية التحتية.

وقالت صحيفة “معاريف” إن الحكومة قررت أن إيلى كوهين سيستمر فى العمل كعضو فى الحكومة السياسية الأمنية.

ونقلت الصحيفة عن إيلي كوهين قوله إن الحكومة هي من تتحمل مسئولية هجوم 7 أكتوبر الماضي، وإنه يجب تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المقصرين.

الاحتلال الإسرائيلي هجوم 7 أكتوبر جيش الاحتلال الإسرائيلي