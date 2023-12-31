بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بالدقهلية

لقى شخص مصرعه اليوم الأحد فيما أصيب 12 أخرين فى حادث تصادم أتوبيس رحلات و سيارة ميكروباص على طريق المنصورة دكرنس بين قريتي القباب الصغرى ودموه فى محافظة الدقهلية .

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا اللواء محمد عبد الهادى من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس رحلات وسيارة ميكروباص على طريق المنصورة دكرنس بين قريتي القباب الصغرى ودموه نطاق المركز ووجود متوفى ومصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز و 5 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين أتوبيس رحلات يحمل لوحات معدنية رقم "د ط و 9576" قيادة شاكر عثمان مغازي 47 عامًا، مقيم قرية دموه التابعة للمركز وتبين أنه يحمل رخص منتهية وسيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم "د ط ج 1942" قيادة حسن حسن رمضان 49 عامًا.

فيما تبين أن الحادث وقع نتيجة التخطي الخاطئ لسائق اتوبيس الرحلات مما أدى إلى اصطدامه بالمواجهة مع السيارة الميكروباص والذى أسفر عن مصرع شخص يدعى الداوودي علي عيسي 40 عامًا، مقيم بالمنزلة متأثرا بإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وتم ايداعه مشرحة مستشفى دكرنس .

فيما أصيب فى الحادث أيضا 12 آخرين وهم حلمي حلمي محمد علي 55 عامًا، بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، وأم هاشم الأسمر 49 عامًا، بكدمات وسحجات بالجسم، وخاطر خاطر سعد عوض 18 عامًا بكدمة في القدم اليسرى والكتف الأيسر، وسماء طاهر عبد اللطيف 18 عامًا، بكسر في القدم اليسرى، ورحمة ماهر جوهر 19 عامًا، بجروح متفرقة بالجسم وحسن حسن رمضان 20 عامًا، سائق، بكدمات في الظهر، وأحمد محمد محمد الشناوي 20 عامًا، بخدوش في الوجه، وإبراهيم ياسر إبراهيم 20 عامًا، بكسر في القدمين و أحمد محمد طه 30 عامًا، بكسر في اليد اليمنى، والأسمر الأسمر محمد بلبول 49 عامًا، بكسر في القدم والساق اليسرى ومقيمين جميعهم بالمنزلة وصفاء محمد أبو الحسن فرج 38 عامًا، بكسر في القدم اليسرى ومقيمه بالشرقية وجرى نقلهم إلى مستشفى دكرنس ووائل فؤاد حمزة 20 عامًا، مقيم بالمنزلة، بجروح وكدمات في الجسم وكسر بالفك وتم نقله لمستشفى طوارئ المنصورة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجارى رفع اثار الحادث من الطريق وتسيير حركة المرور .