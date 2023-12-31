مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ برامجه الطبية التطوعية في اليمن وتركيا

امتدادًا للمشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة مأرب خدماته الطبية المتنوعة لـ 375 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر نوفمبر 2023م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

جرى خلال المشروع تقديم 2.121 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 70 % ونسبة الإناث 30%، بينما شكّلت نسبة النازحين 84 % والمقيمين 16% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 82 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 293 مريضًا.

كما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع حياة التطوعي السعودي في مدينة الريحانية بالجمهورية التركية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك خلال الفترة من 26 حتى 31 ديسمبر 2023م.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 319 حالة، وإجراء 17 عملية جراحية في مجال المسالك البولية تكللت جميعها بالنجاح.

