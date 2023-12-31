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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس قضايا الدولة يهنئ الإخوة الأقباط بالعام الميلادي الجديد

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني
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هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الإخوة الأقباط، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024م.

وجاء في برقية التهنئة: نسأل المولى عز وجل أن يكون عام خير وازدهار وأمن واستقرار  على حضراتهم ومصرنا الحبيبة والعالم أجمع، في ظل وحدة ومحبة الشعب المصري العظيم.
مع تمنياتنا لجميع الإخوة الأقباط عامًا مليئًا بالتوفيق ولمصرنا دوام التنمية والرقي والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وكل عام وأنتم بخير.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها. 

أعضاء المجلس الأعلي أعضاء المجلس الأعلى للهيئة البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية الاخوة الاقباط اعضاء المجلس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السيسي رئيس الجمهورية الشعب المصري العظيم العام الميلادي الجديد العام الميلادي الجديد 2024 الكرازة المرقسية المجلس الأعلى للهيئة