مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي باليمن

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروع الإمداد والإصحاح البئي في عدة مديريات بمحافظتي حجة وصعدة، يستفيد منها 51.128 فردًا، بقيمة إجمالية تبلغ مليونا و 389 ألف دولار أمريكي.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض. وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم أنه سيجري بموجب الاتفاقية حفر وإعادة تأهيل آبار تعمل بالطاقة الشمسية، وتوريد وتركيب شبكات الضخ والإسالة، وبناء وترميم وتأهيل وتوريد خزانات التجميع والتوزيع، وتوريد وتركيب محطات تحلية مياه الشرب ، ونقل وتوزيع المياه بواسطة الشاحنات، مشيرا إلى أنه سيتم كذلك توزيع أوعية حفظ المياه وحقائب النظافة الشخصية، وتركيب دورات المياه المتنقلة، وصيانة دورات المياه السابقة، وجمع المخلفات الصلبة.

وأضاف المعلم أن سيجري أيضا تنفيذ حملات النظافة التشاركية وإجراء حملات الرش الضبابي واليرقي لمكافحة نواقل الأمراض، بهدف المساهمة في الحد من الأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي في مديريات حيران وميدي وعبس وحرض بحجة، ومخيم الأزهور في مديرية رازح بمحافظة صعدة.وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.