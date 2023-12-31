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الأحد 31 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حاميها حراميها.. مندوب بشركة بيع هواتف محمولة وراء سرقتها بالجيزة

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي المتهمين بسرقة 9 هواتف محمولة من داخل شركة بيع أجهزة محمول حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد العاملين بذات الشركة بالاتفاق مع باقي المتهمين.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسرقة 9 هواتف محمولة من داخل شركة لبيع أجهزة المحمول، وبتكشيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "أحدهم مندوب مبيعات بذات الشركة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلين سيئى النية مالكا محلين هواتف محمول أمكن ضبطهم وكذا مبالغ مالية حصيلة بيع المسروقات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولي النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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