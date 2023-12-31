6 شهداء و40 مفقودا جراء قصف منازل في حي الصبرة جنوبي قطاع غزة

استشهد 6 فلسطينيين وفُقد 40آخرين جراء قصف منازل في حي الصبرة جنوبي قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس من محور المدينة الغربي ترافقها جرافتان عسكريتان، مرورا بشارع دوار العليمي، وشارع جامعة القدس المفتوحة، وشارع السكة، وشارع نابلس، وصولا إلى مخيم نور شمس.

في مخيم نور شمس، فرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح البنايات العالية ومنازل المواطنين في محيط المخيم وجبل النصر وجبل الصالحين، بعد اقتحامها وتكسير أبوابها وتخريب محتوياتها، واحتجاز أصحابها واخضاعهم للاستجواب .

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد مداهمة منازلهم، طالت العشرات منهم، تركزت في حارة المحجر، واحتجزت المعتقلين في أحد المنازل وأجرت معهم تحقيقات ميدانية بعد تكبيل اياديهم.

