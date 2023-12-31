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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم وقع بين تروسيكلين وسيارة نقل ثقيل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكلين وسيارة نقل ثقيل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، اسفل الطريق الإقليمي باتجاه أسيوط، ووجود مصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود جثتين و3 مصابين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم الحامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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