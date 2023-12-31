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الأحد 31 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

يسرائيل كاتس وزيرا لخارجية إسرائيل خلفا لإيلي كوهين

إيلي كوهين
إيلي كوهين
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الحكومة وافقت على التناوب بين وزيري الخارجية إيلي كوهين والطاقة والبنية التحتية يسرائيل كاتس.

وبموجب الاتفاق على التناوب سيتم تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية، وكوهين وزير الطاقة والبنية التحتية.

وقالت صحيفة معاريف إن الحكومة قررت أن إيلى كوهين سيستمر فى العمل كعضو فى الحكومة السياسية الأمنية.

ونقلت الصحيفة عن إيلي كوهين قوله إن الحكومة هي من تتحمل مسئولية هجوم 7 أكتوبر الماضي، وإنه يجب تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المقصرين.

وأضاف كوهين، أن الحديث عن الاستيطان في قطاع غزة "سابق لأوانه" وأن استعادة الأمن "تأتي في المقام الأول".

وأردف قائلا "لن تكون هناك حماس، وسنعيد المختطفين وسنسيطر أمنيا على غزة، ولن نسمح بعدم خضوع السلطة (الفلسطينية) للرقابة".
 

إيلي كوهين يسرائيل كاتس إسرائيل