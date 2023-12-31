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الأحد 31 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

العشري يضع الرتوش الأخيرة لتشكيل الاتحاد السكندري أمام الداخلية في الدوري

طارق العشري ،المدير
طارق العشري ،المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري
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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،استعدادته لمباراة الداخلية ،في الدوري الممتاز .
ومن جانبه ،يضع طارق العشري ،المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،الرتوش الأخيرة لتشكيل الأخضر أمام الداخلية في الدوري الممتاز .
ومن المنتظر أن يشهد التدريب الأخير الذي يخوض اليوم الأحد ،ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الداخلية في الدوري الممتاز .

ويحل الاتحاد السكندري ضيفاً على نظيره الداخلية ،على ملعب استاد السلام ،ضمن منافسات الجولة رقم ١١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السادس برصيد ١٥ نقطة ،بينما الداخلية في المركز قبل الأخير برصيد ٧ نقاط بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

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