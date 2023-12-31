العشري يضع الرتوش الأخيرة لتشكيل الاتحاد السكندري أمام الداخلية في الدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،استعدادته لمباراة الداخلية ،في الدوري الممتاز .

ومن جانبه ،يضع طارق العشري ،المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،الرتوش الأخيرة لتشكيل الأخضر أمام الداخلية في الدوري الممتاز .

ومن المنتظر أن يشهد التدريب الأخير الذي يخوض اليوم الأحد ،ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الداخلية في الدوري الممتاز .

ويحل الاتحاد السكندري ضيفاً على نظيره الداخلية ،على ملعب استاد السلام ،ضمن منافسات الجولة رقم ١١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السادس برصيد ١٥ نقطة ،بينما الداخلية في المركز قبل الأخير برصيد ٧ نقاط بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .