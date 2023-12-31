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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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هنأ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته لهم ولاسرهم، ولجميع المصرين كل خير وسعاده وتقدم.

وتقدم القصير  بكل التهنئه للعاملين بالوزارة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، داعيا الله عز وجل ان يكون عام خير وسعاده ورخاء على مصر والمصريين جميعا ، وعلى الأمتين العربية والاسلاميه فى ظل القياده السياسه الحكيمه لمصرنا العزيزه.
 

ودعا وزير الزراعة، كافة قيادات الوزارة والعاملين بها، وفي قطاعاتها وهيئاتها المختلفة، لبذل المزيد من الجهد والعمل المخلص والجاد، للارتفاع بمعدلات الاداء، والتغلب على كل التحديات والمشاكل التى تواجه القطاع الزراعى، وتحقيق معدلات نمو اكثر ايجابيه تصب فى رفع مستوى منظومه الامن الغذائي.

عيد الميلاد المجيد الأمن الغذائي القيادة السياسة