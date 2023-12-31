ads
الأحد 31 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

لافروف: إصدار أحكام بالسجن على 200 مقاتل أوكراني أسير

أسرى أوكرانيون في
أسرى أوكرانيون في روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، اليوم الأحد، إن المحاكم الروسية أصدرت أحكامًا بالسجن على أكثر من 200 مُقاتل أوكراني، منذ أن بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف "لافروف" أن "محاكم الاتحاد الروسي حكمت بالفعل على أكثر من 200 ممثل للتشكيلات المسلحة الأوكرانية بالسجن لفترات طويلة لارتكابهم أعمالًا وحشية"، بحسب وكالة "رويترز".

وأشار إلى أن لجنة التحقيق الرئيسية في روسيا بدأت 4000 قضية جنائية ضد حوالي 900 فرد أوكراني، مُضيفًا أن الذين وجهت إليهم اتهامات غيابيًا تم إدراجهم على قائمة المطلوبين دوليًا.

ويتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب العديد من الأعمال الوحشية في الحرب التي بدأتها روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022.

سيرجي لافروف م قاتل أوكراني موسكو أوكرانيا محاكم الاتحاد الروسي