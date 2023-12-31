لافروف: إصدار أحكام بالسجن على 200 مقاتل أوكراني أسير

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، اليوم الأحد، إن المحاكم الروسية أصدرت أحكامًا بالسجن على أكثر من 200 مُقاتل أوكراني، منذ أن بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف "لافروف" أن "محاكم الاتحاد الروسي حكمت بالفعل على أكثر من 200 ممثل للتشكيلات المسلحة الأوكرانية بالسجن لفترات طويلة لارتكابهم أعمالًا وحشية"، بحسب وكالة "رويترز".

وأشار إلى أن لجنة التحقيق الرئيسية في روسيا بدأت 4000 قضية جنائية ضد حوالي 900 فرد أوكراني، مُضيفًا أن الذين وجهت إليهم اتهامات غيابيًا تم إدراجهم على قائمة المطلوبين دوليًا.

ويتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب العديد من الأعمال الوحشية في الحرب التي بدأتها روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022.