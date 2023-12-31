النائب العام يهنئ السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024

هنأ المستشار محمد شوقي النائب العام، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024.

وجاء في نص التهئنة: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية، يطيب لي وجميع أعضاء النيابة العامة والعاملون بها، أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، سائلين المولى عز وجل أن يعيده عليكم وعلى الشعب المصري العظيم، بالخير واليمن والبركات، محققين ما تصبون إليه من الآمال والغايات، لرفعة وطننا العزيز وشعبه العظيم، وكل عام وسيادتكم بخير".