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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام يهنئ السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024

المستشار محمد شوقي
المستشار محمد شوقي النائب العام
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هنأ المستشار محمد شوقي النائب العام، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024.

وجاء في نص التهئنة: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية،  يطيب لي وجميع أعضاء النيابة العامة والعاملون بها، أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، سائلين المولى عز وجل أن يعيده عليكم وعلى الشعب المصري العظيم، بالخير واليمن والبركات، محققين ما تصبون إليه من الآمال والغايات، لرفعة وطننا العزيز وشعبه العظيم، وكل عام وسيادتكم بخير".

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية المستشار محمد شوقي النائب العام حلول العام الميلادي الجديد المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية المستشار محمد شوقي النائب العام