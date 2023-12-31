مدير مركز الترميم: نقل 56 ألف قطعة أثرية في المتحف الكبير حتى الآن

قال الدكتور عيسي زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن ما يزيد عن 56 ألف قطعة أثرية من عصر ما قبل الأسرات توجد داخل المتحف، موضحًا أن أهمها قطع أثرية للملك رمسيس والبالغ وزنه 83 طنا، وعمود الملك مرنبتاح الخاصة بملكة من العصر البطلمي.

وأضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أن ثمة تماثيل ضخمة موجودة على الدرج العظيم يصل وزنها إلى 85 طنا، وجرى نقلها من المخازن والمتاحف.

وحول كيفية حفظ الآثار داخل المتحف، قال مدير عام الترميم: «الآثار تدخل إلى مركز ترميم المتحف المصري، وهو واحد من أكبر مراكز الترميم على مستوي الشرق الأوسط، ثم يأتي الدور على تأهيل القطع الأثرية وترميمها، ونقلها، ووضعها على الدرج العظيم، سواء قاعات العرض الرئيسية، أو قاعتي الملك توت عنخ آمون».