تعرف على الحالة المرورية في آخر يوم بـ2023

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاحد، الحالة المرورية اليوم الأحد 21 ديسمبر 2023.

ويشهد الكورنيش كثافات متحركة بداية من المظلات حتى منطقة وسط البلد، وتستمر الكثافات المتقطعة عند الدخول إلى الطريق السطحي بشارع رمسيس وامتداده حتى ميدان العباسية ومسجد النور، وهناك كثافات في محيط جامعة عين شمس بسبب موعد دخول الطلاب الكليات.

وأضافت هالة الحملاوي: "نفس الكثافات نجدها إذا سلطنا طريق شارع الجيش، فهي كثافات نسبية حتى شارع بورسعيد، ثم تقل الكثافات في الطريق حتى نصل إلى منطقة الضاهر، وعند الوصول إلى كوبري أكتوبر، تقل الكثافات بعد نزلة غمرة وفي اتجاه مدينة نصر ومحور النصر".

وتابعت: "أما الاتجاه الثاني، فإنه يشهد كثافات لكنها أقل وتزيد أعلى غمرة وشارع بورسعيد، وفي محافظة الجيزة، يشهد ميدان مصطفى محمود سيولة مرورية وشارعي جامعة الدول العربية والسوادن وعلى كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان، أما شارع أحمد عرابي المتجه إلى الدائري، فإنه يشهد سيولة مرورية، أما الطريق العكسي للقادم من أكتوبر تجاه ميدان لبنان، فإنه يشهد كثافات مرورية تبدأ في آخر 2 كم من المحور".





