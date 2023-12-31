الأونروا: 40% من سكان غزة معرضون لخطر المجاعة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، “إن سكان قطاع غزة جائعون ومتحرقّون للحصول على الغذاء”، وجاء ذلك في تدوينة نشرها مدير شؤونها بغزة، توماس وايت، على حساب الوكالة الأممية عبر منصة “إكس”.

وأرفق وايت، مقطعا مصورا يظهر توافد مئات الفلسطينيين على قافلة المساعدات التابعة للأونروا في مدينة غزة، خلال الأسبوع الجاري.

وشدد المسؤول الأممي أن “قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، و40 % من السكان معرضون لخطر المجاعة”.

وأضاف أن “كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء”، مُشددًا على الحاجة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة، التي تتطلب وصولا آمنًا ومستدامًا للإمدادات الإنسانية في كل مكان، بما في ذلك شمال غزة.