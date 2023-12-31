وزير التموين يستعرض جهود الدولة في ضبط الأسعار والأسواق

استعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كافة القطاعات التي تشملها وزرة التموين والتجارة الداخلية التي تتمثل في الصناعات الغذائية و الصوامع والمطاحن، لعدد من طلبة مدارس النيل الدولية أثناء زيارتهم لمقر الوزارة الجيدة بالعاصمة الإدارية.

كما تحدث علي مدي الاجراءات والتدابير الكثيرة الت اتخذتها الدولة،لضبط الأسواق والاسعار

حيث بدأت بإنشاء عدد كبير من المناطق اللوجستية والمستودعات الاستراتيجية الكبيرة لتقليل الفاقد والهادر،

واضاف ان الوزارة انشأت اكثر من 85 صومعة للحفاظ على القمح من التلف، كما تم تطوير المطاحن لتعمل بنظام السلندرات، واستطاعت تطوير مصانع السكر والزيوت.

واكد المصيلحي أن الوزارة قامت بضخ كميات كبيرة من سلعة السكر لطرحها بالاسواق بهدف زيادة المعروض.

من جانبه قال احمد كمال معاون معالي الوزير لشئون المشروعات والاعلام انه تم توجيه المسئولين بالوزارة بشرح التفاصيل العامة للطلاب لتعريفهم بالدور المنوط بهم لتحقيق الأمن الغذائي المصري، وتوفير السلع، بالاضافة الى قيام الطلب بعمل جولة للطلاب لمعرفة الأنشطة التي تمارسها الوزارة والامكانيات التكنولوجية.