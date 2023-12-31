9 طلاب يشاركون في جائزة المبدع الصغير بشرم الشيخ

شارك تسعة طلاب تابعين لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة شرم الشيخ التعليمية، بمحافظة جنوب سيناء، في جائزة المبدع الصغير، في دورتها الرابعة لعام 2024، والتي تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

والمشاركون هم الطلاب:

رنا رضا شاهين، وريم رضا شاهين، (مجال الغناء)، ومصطفى فرج محمد، (مجال الابتكارات)، وجميعهم من مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية، وحمزة أحمد محمد، من مدرسة الرويسات الابتدائية (مجال الرسم)، ومنار سيد أحمد، (مجال الشعر)، من مدرسة جيل أكتوبر الثانوية، وسما إسلام نبيل، وساجدة إسلام نبيل، ورقية محمود أحمد، وشهد محمود عزت، وجميعهم من مدرسة جيل أكتوبر الابتدائية وجميعهم اشتركوا في (مجال الرسم).

كما وجهت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، التابعة لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، كل الشكر والتقدير لإدارة شرم الشيخ التعليمية بقيادة حنان إسماعيل، مدير الإدارة ، ولجميع المدارس المشاركة وجميع العاملين بهما، ودعاء يونس، رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإدارة، ومحمود لطفي، مسؤل الموهوبين بالإدارة، لافتة إلى أن باب الاشتراك للتقديم لنيل المسابقة سيجرى غلقة اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، متمنية التوفيق لكل أبنائنا الطلاب.

وكانت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، التابعة لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، قد أعلنت تحت رعاية محمد حامد عقل، وكيل الوزارة ، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية، عن التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير فى دورتها الرابعة ، والتي تنظمها وزارة الثقافة، ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة، والذي يستمر حتى 31 ديسمبر 2023، من سن 5 وحتى 18 عامًا، فى مجالات الآداب (القصة القصيرة ـ الشعر ـ التأليف المسرحي)، الفنون (الرسم ــ العزف على الكمان أو العود أو الناي أو القانون ـ الغناء)، وفى مجال الإبداع والابتكار (التطبيقات والمواقع الإلكترونية ـ الابتكارات العلمية).

وأشاد فريق المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، بإطلاق هذه الجائزة فى دورتها الرابعة والتى تنفذ تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تحرص على تشجيع الإبداع والابتكار للأطفال والاكتشاف المبكر للمتميزين والموهوبين منهم وتحفيز الطاقات الإبداعية لهم، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.

وأشار إلى أنه جرى الإعلان عن المسابقة من خلال الصفحة الرسمية لإدارة الموهوبين والتعلم الذكي على “الفيس بوك” وبالمثل الصفحة الرسمية للعلاقات العامة للمديرية، والصفحات الرسمية لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بكل إدارة تعليمية، والمدارس التابعة لكل إدارة، مضيفا أن الإدارات التعليمية بها مراكز للموهوبين والتعلم الذكي؛ لاكتشاف ودعم الموهوبين ورعايتهم وصقل قدرات الأطفال والشباب النابغين فى جميع التخصصات، وتوفير العديد من الإمكانيات والوسائل التى تسهم فى دعم أبنائنا باعتبارهم قادة المستقبل.

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