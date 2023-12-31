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الأحد 31 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس سائق لسرقته إطارات سيارات بالعمرانية

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس سائق متهم بتنفيذ 6 جرائم سرقة لإطارات السيارات بالعمرانية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط سائق لقيامه بارتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات بدائرة قسم شرطة العمرانية والأدوات المستخدمة ( كوريك ، مفتاح صليبة ، مفتاح  وبمواجهته اعترف بارتكابه 6 وقائع بدائرة القسم ، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه "سيئا النية" مالكى مخزن خردة  أمكن ضبطهما ، وأرشدا عن المسروقات وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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