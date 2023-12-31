وكيل “تعليم مطروح” يكرم الأول والثاني جمهوريا في المسابقة الوطنية للمهارات

كرم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، الطالب محمود مصيلحى عبد المنعم بالمدرسة مطروح الثانوية العسكرية الميكانيكية، وذلك لتحقيقه إنجازا كبيراً بالحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تخصص تبريد وتكييف الهواء فى المسابقة الوطنية العالمية الثانية للمهارات work Skills Egypt والتي شارك فيها ألف وخمسمائة طالبا من مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالى.

وتم تكريم الطالب يوسف مصطفي عبداللاه والذي حقق المركز الثاني على مستوي الجمهورية في ذات التخصص بالمسابقة الوطنية.

وتقديراً للعطاءات الزاخرة والمجهودات المتميزة والتي توجت بذلك الإنجاز الفريد من نوعه، وانطلاقاً من مبدأ إسداء الفضل وإعطاء الشكر لمن يستحقه، كرم مدير المديرية كذلك كلا من المهندس محمد صباح رسلان مدير المدرسة الميكانيكية العسكرية، والمهندس عبدالحميد السعيد عبدالحميد رئيس قسم التبريد والتكييف بالمدرسة، والمهندس السيد محمود أبو عيسي المعلم المشرف على الطالبين المتفوقين في المسابقة العلمية التي نظمتها الوزارة برعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، واتحاد الصناعات المصرية وذلك تشجيعاً لطلاب التعليم الفني على تنمية مهاراتهم الفنية والعملية وتعزيز قدراتهم.

وهنأ وكيل الوزارة الطالبين المتفوقين وأسرتيهما وإدارة المدرسة وقسم التبريد والتكييف إشراف ومعلمين ومنظومة التعليم الفني، مؤكدا ضرورة اتخاذ ذلك الإنجاز خطوة جديدة لتحقيق إنجازا جديدا في التصفيات العالمية بمدينة ليون الفرنسية المقرر انطلاقها مايو المقبل.

ووجه شحاته موجهي عموم اللغتين الإنجليزية والفرنسية والمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بتنظيم برنامج إثرائي مكثف خلال إجازة منتصف العام الدراسي لتحسين المستوي اللغوي للطالبين قبيل سفرهما لفرنسا؛ لضمان الحصول على مركز متقدم بالمسابقة الدولية على مستوى العالم.

واختتم وكيل تعليم مطروح تصريحاته خلال التكريم، مؤكدا أن تنظيم الوزارة لتلك المسابقة يأتي في ضوء اهتمام الدولة بقطاع التعليم الفني في سبيل إعداد وتنشئة جيل فني متدرب قادر على الانخراط في سوق العمل والمضي قدماً نحو تحقيق التنمية الشاملة بكافة المجالات.

وكيل “تعليم مطروح” يكرم الأول والثاني جمهوريا في المسابقة الوطنية للمهارات

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