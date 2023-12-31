دبلوماسي أمريكي يطالب روسيا بإيقاف حربها على أوكرانيا فورا

الأحد 31/ديسمبر/2023 - 09:31 ص

طالب ممثل البعثة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي، روسيا بإيقاف الحرب على أوكرانيا فورا لتجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين، داعيا إلى احترام قوانين الحرب.

وقال الدبلوماسي الأمريكي ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) اليوم الأحد، "لا معنى لهذه الحرب التي اختارها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يريد أن يسيطر على أراضي دولة ذات سيادة، ويريد فرض إرادته على الشعب الأوكراني".

وأضاف أن روسيا يمكنها إنهاء هذه الحرب لتجنب المزيد من الضحايا المدنيين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم جهود أوكرانيا في مواجهة روسيا وفق القانون الدولي.

وشنت روسيا هجمات واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا أدى إلى مقتل 31 مدنيا وإصابة أكثر من 160 آخرين في أكبر الهجمات الجوية منذ بداية الحرب، في فبراير عام 2022.