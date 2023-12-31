حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في بولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس 4 أشخاص بينهم سيدة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بقيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وسيدة، بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بحظيرة ماشية مملوكة لأحد المتهمين، كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من ضبطهم وعُثر داخل المزرعة على حفرة "بداخلها مياه جوفية" وكذا ضبط الأدوات المستخدمة فـى الحفر، وبحوزة السيدة كمية من البخور، أوراق مدون عليها عبارات غير مفهومة.

بمواجهتهم قرر مالك المزرعة بقيامه بالإستعانة بباقى المتهمين للحفر والتنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة، وأيد باقى المتهمين أقواله، وقررت السيدة بقيامها بالنصب على راغبى التنقيب عن الآثار عن طريق إيهامهم بقدرتها على الدجل والشعوذة وتحديد مكان الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.