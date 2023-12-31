أسعار الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 31 ديسمبر 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3606 جنيهات.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 3155 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2704 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2103 جنيهات.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 25240 جنيها.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2065 دولارا.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 3.6 مليون جنيه.