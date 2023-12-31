محافظ جنوب سيناء: جاهزون لاستقبال العام الجديد وعيد الميلاد المجيد

أجرى اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولة ليلية تفقدية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في إطار تفقد استعدادات مدينة شرم الشيخ للكريسماس وبداية عام ميلادى جديد وعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن شرم الشيخ وجميع المدن السياحية بالمحافظة، اتمت استعدادتها لاستقبال العام الجديد وعيد الميلاد المجيد، حيث تم تكثيف أعمال النظافة بالإضافة إلى تزيين الحدائق والشوارع، والمناطق المحيطة بالفنادق والمنشآت السياحية، كما قامت المحافظة بإجراء الصيانة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع، وأعمال التجميل.
ووجه المحافظ مدير المرور بضرورة الالتزام بمواعيد دخول السيارات ومواعيد منع الدخول طبقا للتوقيتات المحددة للسماح للزائرين بالتمتع بسياحة التسوق وزيارة منطقة السوق القديم بحرية ويسر.
وأكد فودة أن الجولات الميدانية مستمرة، لمتابعة استعدادات المدن لاستقبال عيد الميلاد المجيد مشيرا إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة للاطمئنان على جاهزية كافة الشوارع والمقاصد السياحية واماكن الزيارات.
وحرص المحافظ خلال الجولة على لقاء عدد من السائحين من جنسيات مختلفة لتهنأتهم بالعام الميلادي الجديد والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم،
وقدم السائحون الشكر للمحافظ على مجهوداته في ظهور شرم الشيخ بالمظهر المتألق الساحر وحسن النظافة والتنظيم، وتهافت الجميع لالتقاط الصور التذكارية معه.
رافق المحافظ اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والعقيد أحمد صلاح مدير مرور جنوب سيناء، حيث تفقد المحافظ السوق القديم ومنطقة مصر القديمة.
وفي نفس السياق أنهت فنادق محافظة جنوب سيناء السياحية استعداداتها لاستقبال احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، والتي تعد أحد أهم المواسم السياحية، حيث تستقبل الفنادق والمنتجعات السياحية سائحين من جنسيات مختلفة للاحتفال على شواطئها بأعياد الميلاد ورأس السنة، وفي مدينة السلام شرم الشيخ رفعت الفنادق والمنشآت السياحية، درجة استعداداتها القصوى، وتنافست فيما بينها بزينتها وتجميلها وببرامجها الخاصة خلال الاحتفال برأس السنة؛ لجذب أكبر عدد من السائحين وزائري المدينة.