ads
الأحد 31 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اسكتلندا: عودة الكهرباء لجميع المنازل بعد انقطاعها بسبب العاصفة جيريت

العاصفة جيريت في
العاصفة جيريت في اسكتلندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت شبكات الكهرباء الاسكتلندية والجنوبية عودة التيار الكهربائي إلى أكثر من 48 ألف منزل انقطعت عنها الكهرباء بعدما ضربت العاصفة جيريت البلاد.

وأضافت شبكات الكهرباء - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أمس السبت - أن الفرق التابعة لها عملت طوال 48 ساعة مضت من أجل إعادة الكهرباء إلى المنازل التي انقطعت عنها بسبب العاصفة. 

وأشارت القناة إلى أن العاصفة جيريت تسببت في حدوث فوضى في الطرق وخطوط السكك الحديدية والمطارات بالإضافة إلى خدمات العبارات في جميع أرجاء البلاد في وقت سابق من الأسبوع.

اسكتلندا عودة الكهرباء المنازل انقطاع التيار العاصفة جيريت