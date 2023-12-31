اسكتلندا: عودة الكهرباء لجميع المنازل بعد انقطاعها بسبب العاصفة جيريت

أعلنت شبكات الكهرباء الاسكتلندية والجنوبية عودة التيار الكهربائي إلى أكثر من 48 ألف منزل انقطعت عنها الكهرباء بعدما ضربت العاصفة جيريت البلاد.

وأضافت شبكات الكهرباء - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أمس السبت - أن الفرق التابعة لها عملت طوال 48 ساعة مضت من أجل إعادة الكهرباء إلى المنازل التي انقطعت عنها بسبب العاصفة.

وأشارت القناة إلى أن العاصفة جيريت تسببت في حدوث فوضى في الطرق وخطوط السكك الحديدية والمطارات بالإضافة إلى خدمات العبارات في جميع أرجاء البلاد في وقت سابق من الأسبوع.