نائبة أمريكية: كم من الأبرياء يجب أن يموتوا قبل أن يطالب بايدن بوقف إطلاق النار في غزة

أستنكرت العضو في مجلس النواب الأمريكي، كوري بوش، عن كم من الأبرياء يجب أن يموتوا قبل أن يطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي في تغريدة عبر حسابها في منصة "إكس"، "لا يمكن للبيت الأبيض أن يفعل الأمرين في الاتجاهين: دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى احترام القانون الدولي، وتجاوز الكونجرس لإرسال الأسلحة التي تؤدي إلى انتهاكات القانون الدولي".

وتابعت: "كم من الأبرياء يجب أن يموتوا قبل أن يطالب الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق، استشهد أكثر من 25 فلسطينيًا وأصيب العشرات، مساء السبت، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال لمنازل في مخيمي النصيرات والمغازي ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ورفح جنوبا.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين أغلبهم نساء وأطفال، بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منزلا في منطقة السوارحة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب عدد آخر بعد استهداف منزل آخر من طيران الاحتلال غرب المخيم ذاته.

واستشهد 5 أشخاص وأصيب عدد آخر بعد استهداف الطيران الحربي منزلا في مخيم "المغازي" وسط قطاع غزة، كما استشهد شخص على الأقل وأصيب آخرون نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في المخيم.

واستشهد 12 شخصًا على الأقل وأصيب عدد آخر أغلبهم من الأطفال، إثر قصف طيران الاحتلال منزلًا في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد شخص في قصف إسرائيلي في منطقة حي السلام شرقي رفح، كما سقط عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف مدفعي إسرائيلي شرق رفح.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سطح منزل مقابل صناعة الحكومة بحي تل السلطان برفح، وقصف طيران الاحتلال منزلا غرب المدينة. واستهدف طيران الاحتلال، الليلة، المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21650 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.