رئيس الوزراء العراقي: ماضون في تعديل الموازنة لفصل ملف رواتب إقليم كردستان عن التعقيدات

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مضى الحكومة فى جهود تعديل قانون الموازنة من أجل فصل ملف الرواتب عن أية تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وأشار السودانى - خلال استقباله ممثلين عن مدرسى ومعلمى الإقليم، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" العراقية، أمس السبت، إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفى الإقليم.

وأوضح أن الحكومة ليست بالضد من أى حراك للمطالبة بتأمين رواتب المدرسين فى الإقليم وضمان استمرارها واستقرارها وأنها تدعو على رأس مساعيها أهمية الحفاظ على حقوق أبناء الشعب العراقى فى جميع محافظات البلاد وبشكل متساو.