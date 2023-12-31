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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

روسيا: طائرات التحالف بقيادة أمريكا انتهكت الأجواء السورية 4 مرات خلال يوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتعارضة فى سوريا (أحد أقسام وزارة الدفاع الروسية)، إن طائرات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة انتهكت المجال الجوى السورى فى منطقة التنف أربع مرات خلال اليوم الماضى. 

ونقلت وكالة تاس الروسية عن كوليت قوله إن "طائرات ما يسمى التحالف الدولى لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة تواصل خلق وضع خطير قد يتسبب فى وقوع حوادث جوية وتصعيد الوضع فى الأجواء السورية".

وتابع "خرقت طائرتان هجوميتان من طراز ثاندربولت إيه-10 تابعة للتحالف، بالإضافة إلى طائرتين بدون طيار متعددة المهام من طراز إم كيو-1، الأجواء السورية فى منطقة التنف، التى تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، أربع مرات خلال اليوم".

وبحسب كوليت، تم الإبلاغ عن انتهاكين لبروتوكولات عدم الاشتباك المبرمة فى 9 ديسمبر 2019، مرتبطين بتحليق طائرات بدون طيار تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة، فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات فى محافظتى الرقة والحسك. ويواصل الجيش الروسى مراقبة مدى التزام الأطراف المتحاربة بوقف إطلاق النار.

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