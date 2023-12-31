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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فقدان 8 أفراد من طاقم قارب صيد صيني بعد اصطدامه بناقلة

اصطدام قارب صيد صيني
اصطدام قارب صيد صيني
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أعلنت هيئة الموانئ البحرية في سنغافورة أمس السبت، فقدان ثمانية من أفراد طاقم قارب صيد صيني عقب غرقه إثر اصطدامه بناقلة ترفع علم سنغافورة في مقاطعة "شاندونج" الواقعة شمالي الصين.

وأضافت الهيئة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - أن الناقلة كانت في طريقها من منطقة "بنجلاي" إلى مدينة "زهوشان" عندما وقع الحادث، مشيرة إلى أن إدارة السلامة البحرية الصينية أبلغتها أن سفينة الصيد غرقت.

وأشارت الهيئة إلى أن السلطات الصينية بدأت عمليات بحث وإنقاذ، موضحة أن جميع أفراد الطاقم الذين على متن الناقلة بخير، ولم يتم الإبلاغ عن أي حدوث أي تلوث في المنطقة المجاورة.

فقدان ناقلة قارب صيد قارب صيد صيني هيئة الموانئ البحرية سنغافورة