فقدان 8 أفراد من طاقم قارب صيد صيني بعد اصطدامه بناقلة

أعلنت هيئة الموانئ البحرية في سنغافورة أمس السبت، فقدان ثمانية من أفراد طاقم قارب صيد صيني عقب غرقه إثر اصطدامه بناقلة ترفع علم سنغافورة في مقاطعة "شاندونج" الواقعة شمالي الصين.

وأضافت الهيئة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - أن الناقلة كانت في طريقها من منطقة "بنجلاي" إلى مدينة "زهوشان" عندما وقع الحادث، مشيرة إلى أن إدارة السلامة البحرية الصينية أبلغتها أن سفينة الصيد غرقت.

وأشارت الهيئة إلى أن السلطات الصينية بدأت عمليات بحث وإنقاذ، موضحة أن جميع أفراد الطاقم الذين على متن الناقلة بخير، ولم يتم الإبلاغ عن أي حدوث أي تلوث في المنطقة المجاورة.