التشيك: لن نشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الأوكراني على روسيا

أكد وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، أن الممثل الدائم لبلاده في الأمم المتحدة لن يشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي طلبته روسيا بشأن القصف الأوكراني على مدينة بيلجورود.

وقال الوزير التشيكي - في منشور على منصة "اكس"، تويتر سابقا، أوردته وكالة الأنباء الروسية "تاس" أمس السبت - "رفضنا أن يتم استدعاؤنا في أي مكان من قبل موسكو، فعندما تريد روسيا مناقشة مسألة انسحاب قواتها في مجلس الأمن، سنكون سعداء بالحضور".

وكان النائب الأول للممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، قد أعلن في وقت سابق اليوم أن مجلس الأمن التابع سيجتمع في تمام الساعة التاسعة مساء السبت متاخرًا بساعة عن الموعد الذي تقدمت روسيا بعقد الاجتماع فيه لبحث القصف الأوكراني على مدينة بيلجورود.

وأوضح بوليانسكي، في تصريحات له أن "مسؤولي الأمم المتحدة لم يتمكنوا من تنظيم الاجتماع في وقت مبكر لأسباب فنية"، داعيًا إلى الانتظار "لرؤية ما إذا كان لدى التشيك ما يكفي من الشجاعة للانضمام إلينا - الإجتماع".

وطالب بوليانسكي بحضور الممثل الدائم للتشيك "لشرح إمدادات بلاده من الأسلحة التي تستخدم لقتل المدنيين".