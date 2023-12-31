ads
الأحد 31 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن صحة 15شخصًا أصيبوا في حادث اصطدام سيارتين بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ١٥ شخصًا أصيبوا في حادث اصطدام سيارتين ميني باص بالطريق الأوسطي بالجيزة، وأمرت بالتحفظ على السيارتين المتسببين في الحادث، والسائقين لسؤالهم عن ملابسات الحادث.


كان مسؤول غرفة عمليات المرور، تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بتقاطع الطريق الأوسطي مع محور الضبعة، بمحيط محافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميني باص مع أخرى نقل بسبب الشبورة المائية.

أسفر الحادث عن إصابة ١٥ شخصًا على الأقل نقلوا إلى المستشفى للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.
 

إصابة ١٥ شخص حادث اصطدام سيارتين الجيزة