2024 عام البطولات الرياضية| أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مصر يشاركون في أولمبياد باريس.. ومحمد صلاح يحلم بالبطولة الدولية الأولى مع «الفراعنة»

ساعات قليلة ويطل علينا عام جديد مليء بالأحداث الرياضية، فيشهد عام 2024 العديد من البطولات الكبيرة، التي تحظى باهتمام المشاهدين والمتابعين في جميع أنحاء العالم وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام في فرنسا.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز الأحداث والبطولات الرياضية في عام 2024، بحسب الترتيب الزمني.

كأس الأمم الأفريقية

ينطلق الحدث الأهم بالنسبة للشارع الرياضي المصري، بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024، حيث تقام بطولة أمم أفريقيا في نسختها الرابعة والثلاثين في كوت ديفوار.

وأرجأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، كأس الأمم الأفريقية 2023، بعدما كانت البطولة ستقام في يونيو ويوليو العام الجاري، حتى جاء قرار تأجيل البطولة إلى يناير وفبراير العام الجديد؛ بسبب مخاوف الطقس خلال فصل الصيف في ساحل العاج وسقوط الأمطار بغزارة.

ويشهد مشاركة المنتخب الوطني الذي حسم تأهله إلى البطولة القارية قبل نهاية التصفيات بجولة واحدة، متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الرابعة من التصفيات برصيد 15 نقطة، ليقع أبناء النيل في المجموعة الثانية من مجموعات أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، رفقة منتخبات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق. ويمتلك منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات تحقيق اللقب القاري بـ7 بطولات، آخرها كان في 3 نسخ متتالية 2006، 2008، 2010 بقيادة المعلم حسن شحاتة، ولكن هناك أحلاما أخرى لدى المواطن بتحقيق منتخب بلاده للبطولة بعد غياب فترة طويلة عن منصات التتويج، لا سيما بعد فشل رفاق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في الفوز بالبطولة في 3 مرات، منهم مرتان وصل فيها منتخب الفراعنة إلى النهائي ولم يستطع أبناء حصد اللقب، لذا يحلم صلاح بالبطولة الدولية الأولى مع المنتخب المصري، لكي يخلد ذكرى دائمة في أذهان المصريين بتحقيق إنجاز بجانب بلوغ نهائيات كأس العالم روسيا 2018، وذلك فضلًا عن أن الفرعون المحترف في أقوى دوري في العالم، يتطلع للظفر بجائزة عالمية كبرى مثل الكرة الذهبية.

أولمبياد باريس

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، دورة الألعاب الأولمبية 2024، وهي النسخة الثالثة والثلاثين، التي تنطلق يوم 26 يوليو وتنتهي في 11 أغسطس، بمشاركة أكثر من 10 آلاف رياضي يتنافسون في 32 رياضة، بما في ذلك رياضة الرقص البهلواني (أول مرة تقام في الأولمبياد).

وتمثل دورة الألعاب الأولمبية أهمية كبرى للعالم، نظرًا لأنها حدث دولي متعدد الرياضات، كما تحظى باهتمام المصريين حيث يشارك بها أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مصر يحلمون بمعانقة الذهب على مستوى جميع الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.

وكان منتخب مصر الأولمبي تأهل إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ليضمن تواجده في الأولمبياد للنسخة الثانية على التوالي، لتزداد التكهنات حول الثلاثي الكبار الذي سيشارك مع المنتخب الوطني الأولمبي في أولمبياد باريس.

بطولة أفريقيا لكرة اليد

تستضيف مصر، بطولة أفريقيا لكرة اليد للرجال في نسختها الـ 26، خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير 2024، بمشاركة 16 منتخبًا مقسمين على 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية، ويتأهل الفائز باللقب مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد منتخب مصر حامل اللقب في مجموعة تضم الكاميرون والكونغو برازفيل وغينيا، وجاءت المجموعات كالتالي، المجموعة الأولى: (رواندا، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، كاب دي فيردي)، المجموعة الثانية: الكونغو برازافيل - الكاميرون- غينيا - مصر)، المجموعة الثالثة: (ليبيا - الجابون - الجزائر - المغرب)ـ المجموعة الرابعة: (كينيا - نيجيريا - أنجولا - تونس).

منتخب مصر لكرة اليد، هو حامل لقب آخر نسختين من كأس الأمم الأفريقية في تونس 2020 ومصر 2022.

كأس آسيا تحت 23 عامًا

كما تقام بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر خلال الفترة من 15 أبريل حتى 3 مايو 2024، بمشاركة 16 منتخبًا يتنافسون على الفوز بلقب النسخة السادسة من البطولة، المؤهلة أيضًا إلى أولمبياد باريس، حيث تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة منتخب من أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وجاءت مجموعات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، على النحو التالي: المجموعة الأولى: (قطر، أستراليا، الأردن، إندونيسيا)، المجموعة الثانية: (اليابان، كوريا الجنوبية، الإمارات، الصين)، المجموعة الثالثة: (السعودية، العراق، تايلاند، طاجيكستان)، المجموعة الرابعة: (أوزبكستان، فيتنام، الكويت، ماليزيا).

بطولة أوروبا لكرة اليد للرجال

بطولة أوروبا لكرة اليد للرجال هي البطولة الرسمية لكرة اليد في أوروبا لفئة الرجال، وتقام كل عامين كما تعتبر مسابقة تأهيلية لبطولة العالم لكرة اليد للرجال.

وتقام النسخة المقبلة من البطولة في ألمانيا خلال الفترة من 10 حتى 28 يناير 2024، ويشارك في البطولة 24 منتخبًا من بينهم منتخبان يشاركان لأول مرة، اليونان وجزر فارو.

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة اليد نظام البطولة، حيث تخوض المنتخبات، المباريات في الدور التمهيدي في 6 مجموعات مكونة من 4 منتخبات، إذ يتأهل أفضل منتخبين إلى الدور الرئيسي، على أن تنقل النقاط من مباريات المنتخبات المتأهلة إلى الجولة التالية.

يورو 2024

تستضيف ألمانيا، ثاني أقوى مسابقة على مستوى المنتخبات بعد بطولة كأس العالم، وهي كأس الأمم الأوروبية في نسختها رقم 17، التي تنطلق منافساتها في 14 يونيو حتى 14 يوليو المقبل، لتقام هذه البطولة على الأراضي الألمانية للمرة الثالثة، وللمرة الثانية في ألمانيا الموحدة، إذ يشارك في هذه النسخة 24 منتخبًا بما في ذلك المنتخب الألماني المستضيف. وتحتضن 10 مدن ألمانية، منافسات يورو 2024 على 10 ملاعب مختلفة، منها 9 ملاعب استضافت بعض مباريات كأس العالم 2006، على أن تكون المباراة النهائية على الملعب الأولمبي الذي استضاف نهائي مونديال 2006 بين إيطاليا وفرنسا، أما مباريات دور نصف النهائي، تقام على ملعب أليانز أرينا وسيجنال إيدونا بارك، معقلي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

منتخب البرتغال يرعب القارة العجوز بقيادة «رونالدو» فى «يورو 2024»

ويأتي منتخب البرتغال على رأس المرشحين لحصد لقب يورو 2024، وذلك بقيادة أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي يخوض البطولة السادسة له من كأس أمم أوروبا، وذلك لما يمتلكه برازيل أوروبا من عناصر مميزة على المستوى العالمي، إذ أن المنتخب البرتغالي يعتبر منتخبًا متكاملًا في مراكز الملعب، بداية من مركز قلب الدفاع، بتواجد روبن دياز مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، أحد أفضل المدافعين حول العالم في الوقت الحالي، ومركز الظهير الأيمن بتواجد جواو كانسيلو لاعب برشلونة الإسباني، والجناح الأيسر الذي يشغله الثنائي رافائيل لياو جناح ميلان الإيطالي وجواو فيليكس لاعب برشلونة، بالإضافة إلى خط وسط قوي مكون برناردو سيلفا وبرونو فرنانديز وروبن نيفيز، وكل ذلك تحت قيادة المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز، الذي يسعى لتحقيق اللقب بعدما قاد الجيل التاريخي لمنتخب بلجيكا.

أمم آسيا 2023

ويبدأ عام 2024، بانطلاق منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم في نسختها الثامنة عشرة، البطولة التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كل 4 سنوات، وتقام كأس أمم آسيا 2023 في قطر، خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبًا وعلى رأسهم المنتخب القطري المستضيف للحدث القاري وحامل لقب النسخة الماضية. ووفقًا لنظام البطولة قُسمت المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات، إذ ضمت كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ16 صاحبا المركزين الأول والثاني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، وجاءت المجموعات كالتالي: المجموعة الأولى: (قطر، الصين، طاجيكستان، لبنان)، المجموعة الثانية: (أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند)، المجموعة الثالثة: (إيران، الإمارات، هونج كونج، فلسطين)، المجموعة الرابعة: (اليابان، إندونيسيا، العراق، فيتنام)، المجموعة الخامسة: (كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين)، المجموعة السادسة: (السعودية، تايلاند، قرجيزستان، عمان).

العرب يتحدون دول شرق آسيا فى كأس الأمم

وتتحدى الدول العربية نظيرتها من شرق آسيا في كأس الأمم الآسيوية قطر 2024، مثل منتخبات قطر والسعودية والإمارات والعراق، التي تضع اللقب القاري صوب أعينها وسط صراع كبير من منتخبات قوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين، المدججة بالنجوم، أمثال الكوري الجنوبي سون هيونج مين قائد توتنهام، والياباني واتارا إيندو لاعب خط وسط ليفربول.

كأس تحدي دبي

تنطلق في عام 2024، بطولة جديدة هي «كأس تحدي دبي لبطولة كرة القدم» في نسختها الأولى، التي تقام خلال الفترة من 26-28 يناير 2024، بمشاركة الزمالك، الرجاء المغربي، أهلي جدة السعودي بالإضافة إلى ووهان الصيني، وذلك تحت رعاية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتقام مباريات البطولة على ملاعب استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، على أن تكون المباراة الافتتاحية يوم الجمعة الموافق 26 يناير، بمواجهة بين فريق الزمالك والرجاء البيضاوي، وسيشهد كأس دبي للتحدي، مشاركة كل فريق في مباراتين بدءا من المرحلة نصف النهائية، حيث يتنافس الفريقان الخاسران على المركز الثالث، بينما يسعى الفريقان الفائزان للحصول على اللقب خلال المباراة النهائية.

«دي ماريا» يكتب مشهد النهاية مع رفاق ميسي دوليًّا

تشهد بطولة كوبا أمريكا 2024، التي تقام خلال الفترة من 20 يونيو حتى 14 يوليو من العام المقبل، مشهد النهاية لرجل النهائيات أنخيل دي ماريا، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين عقب نهاية البطولة المذكورة أعلاه، ليعلق نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان السابق حذاؤه دوليًا ويترك رفاق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وحيدًا بعد مشوار طويل تكلل بالنجاح في الحصول على لقب بطولة كأس العالم قطر 2022.

كوبا أمريكا 2024

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كوبا أمريكا في إطار الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين اتحادي الكونكاكاف والكونميبول، بمشاركة 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية، بالإضافة لتوجيه الدعوة لـ6 منتخبات من الكونكاكاف، حيث ستجمع النسخة الـ48 من البطولة للمرة الثانية في تاريخها 16 منتخبًا، كما حدث في نسخة 2016 التي أقيمت أيضًا في أمريكا.

دورة الألعاب البارالمبية

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب البارالمبية خلال الفترة ما بين 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر 2024 في باريس أيضًا، لتلفت انتباه الشعب المصري لمشاركة نجوم الوطن في بارالمبياد باريس 2024، وعلى رأسهم منتخب مصر للمكفوفين للرجال بعد غياب 32 عامًا عن الألعاب البارالمبية في كرة الهدف.