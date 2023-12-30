رونالدو يبدع في مباراته الـ50 مع النصر بريمونتادا على التعاون

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر لاكتساح التعاون برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وشارك رونالدو في المباراة ضمن التشكيل الأساسي للعالمي، وخاض اللقاء حتى نهايته، وحصل خلاله على البطاقة الصفراء في الدقيقة 11 بسبب اعتراضه على حكم المواجهة، وسجل هدف النصر الرابع.

وخاض كريستيانو رونالدو مباراته رقم 50 مع النصر منذ انتقاله للفريق في العام الماضي.

وحقق النصر ريمونتادا على التعاون، بعدما قلب تأخره في النتيجة إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

افتتح أشرف المهديوي التهديف لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 13 بعدما أهدر ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 26، أدرك الكرواتي ماسيلو بروزوفيتش التعادل للنصر من صناعة أندرسون تاليسكا، قبل أن يضع إيمريك لابورت رفاق رونالدو في المقدمة بهدف في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم العالمي بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، أحرز البرتغالي أوتافيو الهدف الثالث في الدقيقة 50، قبل أن يأتي دور رونالدو ويختتم الرباعية في الدقيقة 90+2.

وبتلك النتيجة، واصل النصر مطاردة الهلال على صدارة الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 46 نقطة في مركز الوصافة، بينما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الرابع.