البابا تواضروس: الرئيس السيسي صنع شخصية مصر أمام العالم

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية أن تقيم مؤتمرات عالمية يحضر فيها عدد من رؤساء الدول والمسؤولين فيها للاستماع لصوت مصر، آخرها مؤتمر المناخ ومؤتمر القاهرة للسلام.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حوار خاص ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر أصبحت دولة محترمة ولها تقدير في كل شيء، والرئيس عبدالفتاح السيسي صنع شخصية مصر أمام المجتمع كله، وهذه حقيقة وليست مجاملة.

وتابع: "عندما أزور دولاً وأقابل المسؤولين ينظرون لمصر بكل احترام وتقدير، والوضع مختلف تماما في الإعلام، ومن المعروف أن هناك مضادين ومحبطين والذين يجعلون النور ظلام، ويقولوا الخير شر والشر خير، لكن مصر في رؤيتي ترى خطها وتسير بشكل صحيح وتحاول معالجة المشكلات الموجودة، وأثق أن كل شيء سيحل".