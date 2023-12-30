أستاذ بجامعة القدس: الإعلام العبري يخفي حقيقة ما يحدث في غزة

علق الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك تعتيم حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة من قبل الإعلام العبرى والتحريض بشكل كبير على الشعب الفلسطينى.

وأضاف أنه لازال كل محاولات نشر الصورة لما يقوم به الاحتلال من جرائم ضد الشعب الفلسطينى غائبة عن الشارع الإسرائيلى، كما أن الإعلام العبرى لا يعترف بأرقام عدد المصابين من الجنود الإسرائيليين.

وأوضح أن هذا الإعلام يتحدث عن 500 جندى مصاب و45 فى حالة حرجة فقط، ولكن الأرقام الحقيقية غير ذلك، وهناك إصابات نفسية ومعنوية وأرقام كبيرة عن الإصابات، ونحن ليس لدينا سبيل سوى الصمود ومحاولة تغيير نمطية التفكير تجاه الشعب الفلسطينى