«موت وخراب ديار».. فلسطين بعد 3 أشهر من العدوان على غزة.. شاهد

كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، عن الحصاد الاقتصادي الفلسطيني لعام 2023، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعيات العدوان سلبًا على غزة والضفة وفلسطين.

وأكد التقرير أن قطاع غزة يحرم من أبسط الحقوق الإنسانية منذ الـ 7 من أكتوبر ويعيش الملايين دون مياه ولاكهرباء ولاوقود ونقص الأدوية.



إليكم أبرز ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والتي حصلت البوابة نيوز على نسخة منه.

انكماش الناتج المحلي في غزة بنسبة تجاوزت 80%

ارتفاع معدل البطالة إلى 74%

تراجع اقتصاد الضفة بنسبة 22%

ارتفاع معدل البطالة في الضفة إلى 29%

تراجع الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 33%

استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزة أدى إلى



تراجع الناتج المحلي 6% بنحو 1 مليار دولار مقارنة بـ 2022

تراجع الناتج الإجمالي لفلسطين 33% بسبب العدوان الإسرائيلي

تسريح أكثر من 90% من العاملين الفلسطينين في إسرائيل والمستوطنات

تراجع الناتج المحلي في غزة لأكثر من 80% وفي الضفة الغربية لـ 22%

انهيار شبه كامل لكافة الأنشطة الاقتصادية في غزة

تراجعت القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية في فلسطين

تراجع الانشاءات لـ 27% في الضفة و 96% في غزة

تراجع نشاط الزراعة لـ 12% في الضفة و 93% في غزة

تراجع الخدمات 21% في الضفة و77% في غزة

تراجع الصناعة 24% في الضفة و 92% في غزة

انخفاض الاستهلاك بنسبة تجاوزت 33%

تشير التقديرات لوجود أكثر من 651 ألف عاطل فلسطيني منهم 393 ألف في غزة و258 ألف عاطل في الضفة

ارتفاع غير مسبوق لمستويات الفقر في غزة

ارتفاع الأسعار تجاوز الـ 30% في غزة و5% في الضفة و11% في فلسطين

ويُتوقع تراجع حاد للاقتصاد الفلسطيني في 2024 بسبب العدوان



ونشر المكتب الإعلامي الحكومي قبل قليل تحديثاً لأهم الإحصائيات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة والمستمرة لـ 85 يوما.



(1,813) مجزرة

(28,672) شهيداً ومفقوداً.

(21,672) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

(9,000) شهيد من الأطفال.

(6,450) شهيدة من النساء.

(312) شهداء من الطواقم الطبية.

(40) شهيداً من الدفاع المدني.

(106) شهيداً من الصحفيين.

(7,000) مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء.

(56,165) مصاباً.

(101) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.

(10) معتقلين من الصحفيين.

(1,8) مليون نازح في قطاع غزة.

(355,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

(126) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

(92) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

(285) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

(117) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

(208) مسجدٍ دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

(3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

(65,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

(290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

(23) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

(53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

(142) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي.

(104) سيارة إسعاف دمرها الاحتلال بشكل كامل.

(200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.