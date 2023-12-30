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السبت 30 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط ‏65795 مخالفة مرورية متنوعة

خلال 24 ساعة ضبط
خلال 24 ساعة ضبط ‏65795 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (65795) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:
 (14337) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (598) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (71) دراجة نارية مخالفة.
 (1680) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (22) مخالفة موقف عشوائى.
 (7) مخالفات شروط التراخيص.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

الإدارة العامة للمرور إدارات المرور بمديريات الأمن ضبط ‏65795مخالفة مرورية متنوعة