إصابة سائق فى حادث احتراق تريلا على طريق المنصورة جمصة

أصيب سائق فى حادث انقلاب سيارة تريلا محمله ب ٢ كونتنر واشتعال النيران بها على طريق المنصورة جمصة بالقرب من دوران قرية زيان التابعة لمركز الستامونى فى محافظة الدقهلية نتيجة انفجار إطار السيارة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستامونى بإنقلاب سيارة تريلا محمله ب ٢ كونتنر واشتعال النيران بها على طريق المنصورة جمصه بالقرب من دوران قرية زيان التابعة للمركز عقب انفجار الإطار ووجود مصاب .

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وسيارتى الإطفاء و الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة تريلا واشتعال النيران بها نتيجة انفجار الإطار أثناء قيام السائق بالدوران بالسيارة التريلا وانقلابها .

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق والذى اسفر عن إصابة السائق ويدعى أحمد الظريف محمد حسن 30 عاما ومقيم ميت شريف التابعة لمركز المنزلة بسحجات وكدمات متفرقه وتم نقله إلى مستشفى جمصه لتلقى العلاج اللازم .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.