بعد مباراة مثيرة.. طلائع الجيش يعود للانتصارات على حساب "زد"

عاد فريق طلائع الجيش لكرة القدم للانتصارات فى الدورى العام على حساب فريق زد ، بهدف نظيف سجله موسى ديوارا فى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للمباراة ، التى أقيمت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن الجولة الحادية عشرة للدورى العام " دورى نايل".

حضر المباراة اللواء أركان حرب محمد عزازى رئيس جهاز الرياضة العسكرى الذى نزل عقب المباراة لغرفة ملابس اللاعبين لتهنئتهم والجهاز الفنى على الفوز والأداء الرائع والقوى والرجولى طوال شوطى المباراة.

بهذا الفوز يحصل طلائع الجيش على ثلاث نقاط غالية، متقدماً نحو المركز الرابع بجدول الدورى العام برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز الثالث ، بينما يتوقف رصيد زد عند النقطة 19 فى المركز الأول ، ليتفوق فى النهاية عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق طلائع الجيش ، على مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد الذى نال الخسارة الأولى له هذا الموسم على يد طلائع الجيش.

جاءت المباراة جيدة المستوى ومثيرة فى مجمل أحداثها كان طلائع الجيش الأفضل والأنشط والأكثر استخواذا على الكرة فى الشوطين ، واضاع مهاجموة عدة فرص مؤكدة على المرمى خلال الشوط الأول ، خاصه من يسرى وحيد وبول جوليوس وموسى ديوارا وحميد ماو وصلت لأربع فرصة مؤكدة على المرمى منهم فرصتان لجوليوس فى القائم الأيمن لمرمى على لطفى حارس مرمى زد ، إلى جانب هدف ملغى سجلة حميد ماو بسبب للتسلل.

فى المقابل اعتمد لاعبو زد على التأمين الدفاعى مع الإعتماد على الهجمات المرتدة السريعة عن طريق شادى حسين ومصطفى زيكو ومصطفى ميسى ، لكن بدون خطورة حقيقية على مرمى محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش ، وفى الدقيقة 35 من الشوط الأول يطرد حكم اللقاء محمد المغازى لاعب وسط زد بيتر موتو موسى للإنذار الثانى ليلعب زد بعشرة لاعبين ، وبعد فاصل من الهجمات ينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى .

الشوط الثانى

تأخرت بداية الشوط الثانى بسبب ارتداء شادى حسين مهاجم زد ل تى شيرت أحمر ( لون فانلة طلائع الجيش ) أسفل الشورت الأبيض رغم مطالبة الحكم محمد الغازى له بتغييرة وبعد شد وجذب من الجهاز الفنى ل زد يطرد على إثرها مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفريق زد ، وبعد تغيير اللاعب لل تى شيرت يبدأ الشوط الثانى .

وواصل طلائع الجيش الضغط والسيطرة على مجريات المباراة بحثا عن هدف الفوز ، وفى الدقيقة 66 من المباراة يدفع بسيونى بإسلام محارب بدلاً من حميد ماو وهو تغيير هجومى بحثاً عن هدف التقدم ، ويواصل طلائع الجيش تكثيف هجماتة عن طريق بول جوليوس ويسرى وحيد موسى دوايدرا الذى أهدر فرصة مؤكدة للتهديف على مرمى على لطفى حارس مرمى زد ، ويدفع عبد الحميد بسيونى بالثنائى عمر طارق السعيد ومحمد هانى بدلاً من يسرى وحيد وأحمد عبد الرحمن زولا من أجل تنشيط الوسط والهجوم ، وبعده يدفع بمحمد شحاتة بدلا عبد الرحمن شيكا . ويدفع مجدى عبد العاطى المدير الفنى ل زد بمحمد سوانية ووليد عادل وهى تغييرات من أجل التأمين الدفاعى للحفاظ على نتيجه التعادل .

وفى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع وهو 6 دقائق من هجمة مرتدة سريعة يسجل موسى ديوارا مهاجم طلائع الجيش هدف الفوز من تسديدة قوية سكنت الزاوية اليمنى لمرمى على لطفى حارس مرمى زد ، لينتهى اللقاء بفوز طلائع الجيش بهدف نظيف وثلاث نقاط غالية .

تشكيل الفريقين

لعب طلائع الجيش المباراة بتشكيل ضم كل من : فى حراسة المرمى محمد شعبان ، وفى الدفاع أحمد متعب ، محمد فتح الله " كماتشو " ، خالد سطوحى ، أحمد عبد الرحمن زولا ، وفى الوسط حميدو ماو ، فريد شوقى ، عبد الرحمن " شيكا " ، يسري وحيد ، وفى الهجوم : موسى ديوارا ، بول جوليوس .

بينما لعب فريق زد إف سى بتشكيل ضم كل من : فى حراسة المرمى علي لطفى ، وأمامة فى الدفاع محمد إسماعيل ، ومحمد سمير وعلى جمال ومصطفى كاجو ، وفى الوسط بيتر موتو موسى ، وأحمد عاطف قطة وعبد الله مجدى ، وفى الهجوم مصطفى سعد ميسى ، ومصطفى زيكو ، وشادى حسين .