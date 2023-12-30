مانشستر يونايتد يتلقى هزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي

تلقى فريق مانشستر يونايتد، مساء اليوم السبت، هزيمة جديدة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالخسارة أمام نظيره نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سيتي جراوند، في إطار منافسات الجولة العشرين من مسابقة البريميرليج.

وواصل اليونايتد تحقيق نتائج سلبية في الموسم الجاري 2023-2024، عندما تجرع مرارة الهزيمة التاسعة له في الدوري الإنجليزي الممتاز بخسارته من نوتنجهام.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما فشل لاعبو مانشستر يونايتد ونوتنجهام في هز الشباك.

وفي الشوط الثاني، افتتح نيكولاس دومينجيز التهديف في الدقيقة 64 لصالح أصحاب الأرض، قبل أن يحرز ماركوس راشفورد هدف التعادل للشياطين الحمر في الدقيقة 78 من صناعة أليخاندرو جاراناتشو.

وسجل مورجان جيبس وايت هدف فوز نوتنجهام في الدقيقة 82، من صناعة زميله أنتوني إيلانجا لاعب مان يونايتد السابق.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 31 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع نوتنجهام فورست رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر.